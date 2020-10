Bombeiros mergulhadores localizam corpo de militar desaparecido no Ibirapuitã

Marco Antônio de Aquino Orlandi, de 19 anos, estava desaparecido desde a tarde de ontem(24).

Os Bombeiros mergulhadores do 4° Batalhão Militar de Santa Maria, localizaram por volta das 9h25mn, deste domingo(25), o corpo do militar que sumiu nas águas do Rio Ibirapuitã, na tarde de sábado, em Alegrete.

De acordo com o sargento Jocimar, que prestou apoio, foram cerca de 11 minutos de mergulho. O corpo estava no local indicado pelos demais militares que acompanhavam Marco Antônio.

O militar, natural de Passo Fundo, servia no 12°BE Comb. Ele e mais um grupo de militares foram banhar-se no Rio, quando Marco Antônio se afogou. Os amigos tentaram resgatá-lo, mas sem sucesso. Ele submergiu e, mesmo com o trabalho rápido dos Bombeiros de Alegrete, não foi possível encontrá-lo.

Logo que chegaram no local indicado, ontem, os Bombeiros realizaram buscas a nado e posteriormente iniciaram com embarcação e garateia. A equipe estava composta pelo sargento Ramos e os soldados Escarrone e Guerra.

Já nesta manhã, com a chegada da equipe dos mergulhadores de Santa Maria, composta pelos Sargentos Luciano, Lovatto, Trentin e o soldado Fioravante, as buscas foram retomadas com o apoio do sargento Jocimar e soldados Moura, Fernando e Martins na sala de operações.

O corpo de Marco Antônio estava cerca de 150m do endereço conhecido como entrada da Santinha, na Avenida Eurípedes Brasil Milano, onde ele e os amigos teriam inicialmente entrado para o acesso ao Rio. Mas o afogamento foi nos fundo da área onde o Circo está instalado em Alegrete. Uma embarcação do Exército Brasileiro, também, auxiliou nas buscas.

( Foto rede social: Marco antônio tinha o sonho de ser militar)

A família já se encontra na cidade e estava acompanhando o trabalho dos militares. A Polícia Civil e a funerária Angelus também já estavam no local. Lamentavelmente, mais um jovem que perde a vida nas águas do Rio Ibirapuitã.

