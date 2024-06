Bombeiros realizam simulação de incêndio na EMEB Waldemar Borges em Alegrete

As equipes diretivas da EMEB Waldemar Borges receberam uma formação sobre o Plano de abandono Escolar no último dia 08 de maio no Quartel dos Bombeiros de Alegrete. E no dia 5, a Escola passou por uma simulação em caso de incêndio com a presença de bombeiros da corporação do Município.

A diretora da escola Angela Rossi, diz que foram realizados todos os procedimentos passados na formação em maio, como acionamento do alarme e ligação para o Corpo de Bombeiros para informar o incêndio.

A simulação envolveu professores e todos os alunos do turno da manhã que participaram, ativamente, das atividades realizadas pelos Bombeiros. – São ações importantes no sentido dos cuidados e prevenção a sinistros e, também, como se deve agir no caso de acontecer algum incêndio na escola.