Brasino Choripanes inaugura em Alegrete com cinco clássicos do autêntico choripan

O melhor é que são cinco metas para 2024. O choripan salada; clássico; de mostarda; provolone e rúcula com tomate seco e tudo isto vai estar também pelo Ifood e Delivery Much, além no formato presencial na Venâncio Aires, 360, quase esquina com a Coronel Cabrita.

O Brasino Choripanes é constituído por um pão de 22cm produzido com fermentação natural, linguiça e molhos, tudo feito artesanalmente pela Franquia Brasino. A novidade na Venâncio Aires, rua gastronômica da cidade e atenderá diariamente das 19h até meia-noite e aos finais de semana fecha um pouco mais tarde.

Instagram: @brasinochoripanesalegrete

Numeros do brasino choripanes para pedidos: fixo: 55 34213685 – Whatsapp: 55 99632 0797