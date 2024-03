BBB 24: Lucas Buda pode sair do programa desempregado, separado e até com nome “sujo”

Aqui fora, sua então esposa, Camila Moura, não deixou barato: deletou de suas redes as imagens em que aparecia com o agora ex-marido, rasgou fotos do casamento deles e as jogou fora.

Chegou até a mostrar uma mala cheia de roupas, dando a entender que tinha arrumado as coisas de Lucas para ele sair de casa, e não poupou críticas ao comportamento do carioca. Sem saber que sua esposa pediu a separação, Lucas Henrique, o Buda, se declarou para ela em uma conversa no Quarto do Líder. O brother estava com Yasmin e Leidy Elin, assistindo ao voto de Isabelle para o paredão, quando viu as fotos da família.

Ele se declarou dizendo: “Amor da minha vida. Será que você está acordada a essa hora, Camila?” disse o líder desta semana no BBB 24. Após apagar as fotos com Lucas Buda por conta do flerte do capoeirista com Pitel no BBB24, Camila Moura, esposa do brother, tomou uma nova atitude. A jovem reabriu o perfil no Instagram e surpreendeu ao declarar torcida para Davi.

Além de sair da casa separado, sem a mulher, Lucas também pode estar sem emprego! Isso porque, quando topou participar do “BBB 24”, ele era professor de Educação Física em uma escola pública municipal no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. No confinamento, ele chegou a comentar que, com a volta às aulas após as férias, ele estava prestes a completar as faltas permitidas para uma pessoa concursada:

“Esse lance das voltas às aulas é um marco porque não tem mais volta. Eu não tenho como voltar à minha vida de professor porque eu vou ser exonerado. No concurso público, você tem limite de faltas”, explicou ele, ainda em fevereiro.

Pensa que acabou a lista de coisas que farão o brother tomar um choque de realidade quando sair da casa? Nada! Recentemente, já com Camila irritada por ver o então marido dando em cima de outra mulher no “BBB 24”, Lucas contou que comprou um celular parcelado e pediu em voz alta na casa. “(Parcelei) Em 12 vezes. Inclusive, amor, não esquece de pagar esse cartão! Esse cartão é só do celular. Só tem isso no cartão!”, disse ele, mandando recado para Camila Moura.

Aqui fora, Camila debochou: “Serasa, anota o nome dele!”. Camila, de 29 anos, e Lucas, de 30, se casaram em 2015, após cerca de sete anos de namoro (no total, eles somam 15 anos de relação). Com todos esses acontecimentos, a professora e historiadora já passou de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, onde tem despertado o interesse de empresários da publicidade (ela, inclusive, já avisa em seu perfil que é “criadora de conteúdo digital”).

Isso tudo sem contar com o fato de que ele não é um dos favoritos do público do programa, de acordo com enquetes e pesquisas on-line. Ou seja: é capaz de não sair da casa do “BBB 24” com o prêmio milionário no bolso.

Com informações: Extra