Brick da Praça de sábado encerrou mais um ano da maior feira popular da cidade

A última edição de 2023 do Brick da Praça, evento que se tornou uma tradição em Alegrete, encerrou as atividades do ano com um saldo positivo. O coordenador do evento, Rodrigo Guterres, compartilhou sua satisfação com a comunidade, destacando o compromisso de proporcionar experiências enriquecedoras aos alegretenses ao longo do ano.

“O saldo do ano foi muito positivo, com exposições, feirantes, cultura, tudo de forma adequada e de modo a ofertar o melhor para os alegretenses”, salientou Guterres, enfatizando o esforço contínuo para garantir a qualidade e diversidade das atrações no Brick da Praça.

Desde sua estreia em 2018, o Brick da Praça tem sido uma alternativa de lazer atrativa para a comunidade local. Mais do que um simples espaço de comércio, o evento se consolidou como um ponto de encontro, promovendo não apenas oportunidades para compras de presentes e lembranças, mas também momentos de interação e valorização dos talentos locais.

A edição especial de Natal foi concebida como uma iniciativa para que a população pudesse aproveitar a motivação natalina nas semanas que antecedem as festividades. Durante o evento, os visitantes tiveram a oportunidade de explorar sugestões diversas em artesanato, bazar e uma variedade de produtos, proporcionando opções únicas e personalizadas para presentes festivos.