É preso o homem que agrediu ex-companheira, a filha e prometeu incendiar a casa

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No sábado (16), um homem de 50 anos foi preso pela Brigada Militar depois de agredir sua ex-companheira, a filha e ameaçar incendiar a residência. O fato teve início por volta das 15h quando, após uma discussão com sua ex-mulher, o acusado a agrediu e, ao perceber a chegada dos policiais, fugiu do local.

A vítima foi encaminhada à Delegacia de Polícia para o devido registro da ocorrência. No decorrer desse processo, a filha da vítima entrou em contato, informando que o agressor havia retornado à residência. Na sequência, ele a ameaçou, agrediu-a manifestou a intenção de colocar fogo na casa. A mulher já havia solicitado medidas protetivas contra o ex-companheiro, evidenciando a gravidade da situação.

Diante da urgência do caso, os policiais retornaram imediatamente ao endereço, no bairro Promorar. A cerca de uma quadra da casa, o agressor foi interceptado e preso pela Brigada Militar. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a delegada de plantão determinou a prisão em flagrante com base na Lei Maria da Penha.

Na posse do indivíduo, os policiais encontraram um facão, que foi apreendido. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete, onde ficará à disposição da Justiça.