Regata Ecológica em Alegrete promove limpeza e conscientização ambiental

Com largada por volta das 9h40 e encerramento ao meio-dia, a regata percorreu alguns km da extensão do rio, que nasce em Santana do Livramento e atravessa o município entregando suas águas, barrancas e mata ciliar.

O cenário ao redor do rio revela uma realidade preocupante: o descarte irregular de lixo às margens, inclui desde sacolas plásticas até restos de móveis e eletrônicos. Para combater essa prática danosa ao meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente realiza há anos a Regata Ecológica, com apoio do Exército Brasileiro. A saída foi nos fundos do Porto dos Aguateiros e seguiu até os fundos do 12º Batalhão de Engenharia de Combate.

Durante a regata, equipes em barcos realizam paradas estratégicas para recolher os resíduos deixados nas margens do rio. Todo o material recolhido foi levado para um ponto próximo à Ponte Borges de Medeiros, onde equipes da Infraestrutura realizam o descarte adequado. O evento contou com o apoio de militares do Exército e salva-vidas, além da presença do Prefeito Márcio Amaral, do Vice-prefeito Jesse Trindade, da Secretária do Meio Ambiente Gabriela Segabinazzi, do Secretário Daniel Gindri e da ex-Secretária de Assistência Social Iara Caferati, entre outros.

Este ano, ao contrário das edições anteriores, não houve competição entre as equipes participantes, que somaram um total de 15 inscritas. A quantidade de resíduos recolhidos ainda não foi contabilizada. Vale ressaltar que o nível do Rio Ibirapuitã encontra-se cerca de 3,33 metros acima do normal.

Ao término do trajeto, as equipes foram recebidas em uma tenda com café e lanches, proporcionando um momento de confraternização após a importante atividade de preservação ambiental.