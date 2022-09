Briga generalizada após desfile deixa feridos em São Gabriel

Uma confusão ocorrida no encerramento do Desfile Farroupilha em São Gabriel deixou quatro feridos e gerou muita apreensão na concentração do mesmo, próximo às esquinas da rua Barão do Cambaí e Júlio de Castilhos, no final da tarde de terça (20).

A motivação ainda é desconhecida; extraoficialmente, alguns cavalarianos já tinham passado no desfile e queriam voltar para a Praça, o que não foi permitido e gerou a reação desmedida deles. Em vídeos espalhados em redes sociais, cavalarianos iniciaram uma briga nas proximidades da Farmácia São João com pranchaços de facão e relhaços. Um dos integrantes da Coordenadoria Tradicionalista Municipal (CTM) foi tentar apartar a briga e acabou atingido com um pranchaço de facão no rosto.

Em outro vídeo, um cavalariano de camiseta preta, foi cercado por outros cavalarianos, que reagiram e foram até o canteiro da Avenida, em frente à Praça Tunuca Silveira, onde foi derrubado do cavalo. A Brigada Militar foi acionada e teve certa dificuldade de dispersar a confusão. Algumas pessoas buscaram escapar da confusão.

Segundo informações, quatro feridos foram levados ou procuraram a Santa Casa de Caridade para atendimento. O delegado José Soares Bastos informou que uma vítima registrou boletim de ocorrência e que a Polícia instaurará inquérito para descobrir a autoria das agressões e quem começou a confusão para responsabilizações legais.

Por conta das redes sociais, como WhatsApp e o Facebook, a briga repercutiu no Estado, motivando condenações ao ato assim como com quem “incentivou” os atos no vídeo. É uma situação lamentável que atrapalhou o final dos Festejos Farroupilhas, onde não haviam sido registrados incidentes nem no Parque Tradicionalista Rincão das Carretas durante as atividades culturais.

Reportagem: Marcelo Ribeiro

Fonte: Caderno7