Briga generalizada em bairro mobiliza Brigada Militar

De acordo com os policiais, a guarnição foi acionada com a denúncia de que teria uma pessoa ferida. No local, o tumulto já estava controlado e o relato foi de que estava acontecendo uma confraternização no endereço.

A briga teria sido motivada devido a uma discussão entre alguns participantes, o que resultou em agressões físicas.

Os policiais identificaram os envolvidos e foi realizado um boletim de ocorrência. O fato aconteceu na Zona Leste de Alegrete.