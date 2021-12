Grave acidente destrói moto na Avenida Tiaraju

De acordo com a Brigada Militar, os dois veículos trafegavam na Avenida em direção ao Centro. Nas imediações do Parque Lauro Dornelles, conforme relato do motorista de um Citroen, o motociclista teria invadido a frente do carro, sem tempo para que ele pudesse evitar o acidente. No asfalto, uma frenagem de aproximadamente 100m, segundo os policiais, identifica que a moto foi arrastada.

O casal, de 18 e 21 anos, que estava na Honda foi removido pelo Samu à UPA. Eles estavam com várias escoriações pelo corpo. Já o motorista do carro, não se feriu. Ele realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Condutor bate em muro de residência no bairro Santos Dumont

A Brigada Militar atendeu a ocorrência com o apoio da Guarda Municipal.