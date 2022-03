Briga generalizada termina com três mulheres feridas em Livramento

Na noite deste sábado (05), a Brigada Militar através da Força Tática foi chamada para se deslocar até as imediações da piscina do clube Cruzeiro do Sul, onde estaria ocorrendo uma briga entre vizinhos.

Segundo informações extraoficias repassadas para a equipe do Sentinela 24H, a discussão teria se iniciado entre algumas mulheres, e acabou terminando em agressão física. Pelo menos três acabaram feridas, e duas delas foram conduzidas pelo SAMU até o Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia, para atendimento.

A Força Tática esteve no local do fato e posteriormente no Pronto Socorro, para o registro. A ocorrência foi em Santana do Livramento.

Fonte: Sentinela 24h