Receita de hoje: Panqueca americana

Com certeza todo mundo já viu, pelo menos uma vez na vida, uma cena de um filme que mostra as famosas panquecas cobertas por calda e frutas. Sempre foram lindas, dando água na boca e “enchendo” os olhos com a beleza do conjunto servido. Mas o que surpreende é o fato de que não é difícil fazer, é algo fácil e prático, sendo uma ótima opção para quem não tem muito tempo e/ou não gosta de comer um simples pão.

Receita de panqueca americana doce

Ingredientes:

1 e ½ xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

3 colheres de chá de fermento em pó

2 ovos

1 xícara de leite

2 colheres de sopa de manteiga derretida

1 pitada de sal

Óleo

Modo de fazer:

Em um recipiente, adicione a farinha, o açúcar, o fermento e o sal, misture bem e reserve.

Em outro recipiente, adicione os ovos, o leite e a manteiga e misture muito bem.

Acrescente o líquido na mistura seca e misture delicadamente (não deve ser “batido”), a massa não pode estar muito dura e nem muito líquida.

Após a mistura estar pronta, unte a frigideira com óleo e despeje uma concha pequena da massa. Espere dourar de um lado e vire para assar o outro lado.

Depois de prontas, devem ser servidas uma em cima da outra, de 3 a 4 panquecas. Deve ser decorada com calda, que pode ser mel, chocolate e até mesmo leite condensado. O resto dos ingredientes fica a sua escolha, podendo ser frutas, M&M, gotas de chocolate, granola, etc…

Panqueca americana salgada

O modo de fazer e os ingredientes são igual a da receita acima, tirando o açúcar e acrescentando mais sal e orégano. Os ingredientes são preparados e misturados normalmente, assados em uma frigideira untada com óleo.

O que muda são os ingredientes para decoração que, em vez de doces, são usados salgados, como queijo, presunto, bacon, cream cheese, requeijão, cheddar, entre outros. Elas também devem ser servidas em “pilha”, de 3 a 4 panquecas.

Geovanna Valério Lipa