Brigada Militar confirma: criminalidade diminuiu no ano de 2019 em Alegrete

O trabalho da Brigada Militar de Alegrete tem sido enaltecido cada vez mais, isso não é novidade, mesmo com um significativo deficit no efetivo que se arrasta há muitos anos.

Dados da Brigada Militar mostram uma queda de 62% nos crimes letais, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte no ano de 2019.

O ano de 2019 foi marcado por uma queda consistente no número de assassinatos no país. O índice também é significativo em Alegrete. Em uma entrevista com o Comandante do 2°RPMon, Capitão Jean Quatrin, ele falou que esses dados tem uma influência direta no número de apreensões de drogas nos últimos dois anos, mais considerável no ano de 2018.

Capitão Jean ressaltou que o trabalho ostensivo e preventivo tem sido determinante para que os índices tenham reduzido. Em média, por dia, 76 pessoas são abordadas e 47 veículos são fiscalizados. Com isso, os homicídios que no ano de 2018 foram 13 no ano de 2019 foram cinco. Roubo a estabelecimento comercial também teve redução de 33%, roubo em residência os dados apontam diminuição de 50%, assim como furto de veículos. O furto abigeato está com 10% a menos e os crimes contra patrimônio público estão fechando com a redução de 8%. E, a quantidade de apreensões de drogas está em 30kg.

” Todos esses dados só foram possíveis pelo comprometimento dos policiais que estão nas ruas. Há um planejamento básico, um plano que é deflagrado para ter uma melhor resposta. Porém, o interesse, a dedicação dos PMs que estão na linha de frente é determinante. Todos têm a consciência de que, se tirar o pé, as consequências no futuro serão as piores. Nosso trabalho é a barreira do bem e do mal” – exemplificou.

Por esse motivo, capitão Jean falou sobre a disciplina e a hierarquia do sistema de trabalho aliado ao desempenho de todos. Quanto aos policiais que chegaram, recentemente, ele explica que o saldo positivo foi de um. Pois, sete foram transferidos para o esquadrão, contudo seis ocuparam vagas de PMs que foram para outros locais(transferidos) ou para reserva.

Mas avalia que todos estão se encaixando na engrenagem do esquadrão. Neste período, também há déficit dos salva- vidas que estão no litoral. De Alegrete são quatro.

Mas esse número não está prejudicando o andamento do trabalho devido ao fato de não ter saída de políciais para o ostensivo no litoral.

O Presídio também entrou na pauta. Ao ser questionado sobre está realidade preocupante, o capitão Jean ressaltou que o local permanece como sempre, uma bomba relógio, e comentou sobre as condições do local. “Uma coisa é estar recluso em um ambiente em condições, outra é estar em um ambiente inadequado.”- citou.

A superlotação da Casa Prisional de Alegrete pode ser um dos fatores que justificam o número considerável de apenados em regime domiciliar. “Os presos sabem da atuação da Brigada Militar, sabem que para cada ação terá uma reação”.

Dos crimes que mais ficaram em evidência, um deles está intramuros(Maria da Penha) e o outro são os acidentes de trânsito, a maioria por imprudência do motorista.

Para finalizar, ao ser questionado sobre o Efipan destacou a necessidade de reforço em grenais.

O Capitão Jean Quatrin é responsável pelo policiamento de Santana do Livramento, pelo Setor de Pessoal, Chefe da sessão de inteligência do 2° Esquadrão. Além de comandante do 2° RPMOn Alegrete desde o ano de 2015.

No ano de 2016, o trabalho da BM extinguiu os bondes e a tentativa de entrada de muitas facções no Município. O que já não ouve falar desde então. Em todos os locais do município, a Brigada Militar está presente para servir e proteger.