Orixás e as previsões para 2020 em Alegrete

Este ano a reportagem do Alegrete Tudo vai apresentar as previsões de 2020 através dos búzios da Mãe de Santo, Jane da Padilha do Cruzeiro e da Mãe De Santo, Yalorixa Dahabia Abdel.

A primeira previsão foi realizada pela Mãe Jane de Oyá, conhecida como Jane da Padilha. Ela é Africanista, Umbandista e Quimbandeira. Dirigente espiritual do Ilê Santa Bárbara, Seara de Umbanda Cabocla Jurema e Abassé de Maria Padilha do Cruzeiro. Membro da Federação dos Cultos Afro-Umbandistas Afroconesul. Possui seu templo há 34 anos, onde realiza suas atividades espirituais: jogo de búzios, cartas e tarô, além de trabalhos de magia.

Acompanhe:

PAT) Quem será o Orixá que vai reger o ano de 2020?

MP) Os Orixás que regem o ano de 2020 serão Xapanã, Obá e Oxalá.

Xapanã é o Orixá das transformações, que detém o poder de cura das doenças carnais e espirituais; Obá é o Orixá responsável pelo movimento – dona da roda, equilíbrio e defensora da justiça; Oxalá é o Orixá associado à paz, equilíbrio, união e pureza.

PAT) Qual vai ser a marca do novo ano que chega? (Por exemplo, será um ano de prosperidade, harmonia, desafios, dificuldade).

MP) 2020 será um ano de desafios, movimentos e transformações.

PAT) Na economia local alguma boa nova?

MP) O primeiro trimestre será de cobranças por parte da população, que busca por melhorias no município. A partir do segundo trimestre, as soluções começarão a aparecer, devido ao empenho dos trabalhadores que lutam pelo seu reconhecimento e espaço.

PAT) Clima: teremos enchente?

MP) Possivelmente, mas será um ano de clima predominantemente equilibrado.

PAT) Algum acontecimento inesperado no Município?

MP) Um ano de transformações, disputas e conflitos. Será marcado por novas construções de obras públicas, gerando assim a cobrança de obras inacabadas.

PAT) Quem será o novo prefeito de Alegrete? Homem ou Mulher?

MP) Os Orixás mostram possivelmente o poder executivo do município sendo representado por um homem.

PAT) Como será a disputa para a prefeitura? (Fácil, acirrada).

MP) A disputa pela prefeitura de Alegrete será acirrada. As coligações se empenharão de todas as formas para garantir o voto da população.

PAT) Como será o ano para o Inter e para o grêmio?

MP) Inter: será um ano para o time se reerguer, mostrando um bom trabalho pela parte técnica.

Grêmio: o time continuará em uma boa fase, buscando novos contratos para garantir o sucesso nas competições.

PAT) Como será a atuação das forças de segurança no Município? Será um ano de baixos índices de violência ou terá uma reviravolta no quadro atual? Este ano de 2019 houve uma redução de 62% nos crimes letais. Em contrapartida no ano de 2017 ocorreram 21 homicídios. Como será 2020?

MP) Dificuldades referentes à estrutura do efetivo de segurança pública, porém, mesmo com dificuldades, terão êxito em defender a população. Será um ano marcado por menos violência, mas infelizmente os homicídios continuarão.

PAT) Qual será o perfil das pessoas bem sucedidas no novo ano?

MP) Pessoas altruístas, que têm atitude solidária para com o outro.

PAT) Qual a cor do novo ano?

MP) Lilás, rosa e branco.

PAT) Alguma personalidade alegretense ganhará projeção nacional?

MP) Os Orixás mostram muita dificuldade, devido às disputas e a falta de incentivo, não tendo a evolução necessária para que isso aconteça.

PAT) Qual a boa notícia do esporte alegretense no ano de 2020?

MP) O esporte alegretense necessita de mais investimento e incentivo para que os atletas tenham destaque em suas áreas.

PAT) O que será imprescindível no ano novo?

MP) Será imprescindível a compaixão para com o próximo, pois o Orixá regente Xapanã pede mais atenção para com a família e união com os semelhantes.

PAT) Haverá alguma mudança severa no clima que poderá prejudicar a produção?

MP) O jogo de búzios mostra que o Orixá Oxalá estará protegendo e abençoando a produção.

PAT) Para iniciar o ano de forma próspera o que o alegretense deve fazer?

MP) Deixar o comodismo de lado, movimentando-se em busca dos objetivos almejados para que os mesmos sejam realizados.

PAT) Por qual número será regido o ano e qual significado?

MP) Números 7 e 8, devido aos Orixás regentes do ano de 2020.

PAT) Como será o relacionamento entre as pessoas neste ano?

MP) Conturbado, com turbulências e dificuldades familiares e interpessoais. Os Orixás pedem cautela e paciência para com os relacionamentos.

PAT) Como serão os Governos do Presidente Jair Bolsonaro e do Governador Eduardo Leite?

MP) Será um ano de dificuldades para o Presidente Bolsonaro, devido algumas polêmicas e conflitos que o rodeiam, mas sempre rigoroso em suas ideias e decisões, cumprirá seus deveres.

Já para o Governador Eduardo Leite, o ano também será marcado por problemas, porém 2020 será um ano mais próspero que 2019, após algumas contradições de sua campanha, ele deverá governar com mais autoritarismo para obter sucesso.

PAT) Na Câmara Municipal alguma mudança significativa?

MP) Os Orixás indicam que será um ano de empenho pelos membros da Câmara, tendo sempre em vista o desenvolvimento e bem-estar da população alegretense.

Mãe Jane deseja um ano de renovação espiritual. Que Pai Xapanã esteja abençoando com muita saúde e prosperidade. Que Mãe Obá esteja trazendo vitórias e conquistas. E que Pai Oxalá traga a paz e o amor em nossas vidas. Abaô! Exó! Epaô Babá Axé!

A segunda parte da previsão foi realizada pela Mãe De Santo: Yalorixa Dahabia Abdel(Mãe Bia de Oya Talade). Dirigente espiritual do Yle axé Oya Taladê joga búzios e cartas ciganas serviços espirituais.

PAT) Quem será o Orixá que vai reger o ano de 2020?

MB) Orixa regente do ano de 2020 será Xapana, Obá e Oxalá.

Xapanã, Orixa das doenças, chagas e mazelas, carrega vassoura e é a ele que invocamos para pedir cura. Ele varre toda negatividade. Obá, senhora dos cortes, carrega navalha, dona da roda. Chamamos por Obá em casos de traições, falsidade e também para cortar feitiçaria.

Oxalá orixá responsável pela vida, seu símbolo é pomba branca que representa paz e, a ele recorremos para tranquilidade e conforto espiritual.

Este será um ano de recomeço, marcado por curas e livramentos espirituais, é necessário fortalecer sempre a positividade e a fé, pois esta será a chave mestre para ter êxito. Difundir o melhor e o bem a todos para assim receber o mesmo em abundância. Será o ano da máxima: é dando que se recebe “.

PAT) Qual vai ser a marca do novo ano que chega? ( Por exemplo será um ano de prosperidade, harmonia, desafios, dificuldade).

MB) O ano será marcado por desafios, competitividade em alta e os projetos serão alcançados com sucesso e desempenho, somente por aqueles que buscarem com perseverança e objetividade.

Tendo em vista que não será um ano positivo para pessoas que não têm força de vontade e destreza em seus ideais

(só colhe quem planta).

PAT) Na economia local alguma boa nova?

MB) Orixá Oxum responde. O município não comporta uma mudança incomum, conforme a população almeja. Mas em contra partida terá aumento relevante no controle da economia.

PAT) Clima: teremos enchente?

MB) Sim. Comparado às enchentes passadas, nada distinto. Mas devemos estar precavidos.

PAT) Algum acontecimento inesperado no Município?

MB) Sim, infelizmente de forma negativa existirão algumas perdas relacionados às demandas judiciais e/ ou burocráticas.

PAT) Quem será o novo prefeito de Alegrete? Homem ou Mulher?

MB) A grande probabilidade de se eleger um é homem.

Desde que desempenhe com aptidão a pré -candidatura.

PAT) Como será a disputa para a prefeitura?(Fácil, acirrada).

MB) Uma disputa acirrada. O candidato que for eleito vai depender muito de seu empenho em campanha política e sensível às necessidades do povo alegretense.

PAT) Como será o ano para o Inter e para o grêmio?

MB) Grêmio: o time irá sofrer divergências internas que poderá vir a interferir nos resultados esperados pelo clube e seus torcedores.

Inter: o time trará notícias inesperadas e positivas, com esmero encaminha-se um título.

PAT) Como será a atuação das forças de segurança no Município? Será um ano de baixos índices de violência ou terá uma reviravolta do quadro atual? Este ano de 2019 houve uma redução de 62% nos crimes letais. Como será 2020?

MB) Não terá mudanças relevantes comparado ao ano de 2019. O índice de violência doméstica será maior.

PAT) Qual será o perfil das pessoas bem sucedidas no novo ano?

MB) São pessoas que fazem dos desafios combustível para o sucesso, ultrapassam seus próprios limites, sem perder a graça pela vida. Será de pessoas com competitividade acentuada, extrovertidas, determinadas e com espírito de liderança. Pessoas que buscam o equilíbrio de estabilidade financeira com foco, vão chegar mais longe.

PAT) Qual a cor do novo ano?

MB) Roxo, rosa e branco.

PAT) Alguma personalidade alegretense ganhará projeção nacional?

MB) Sim, haverá. Possivelmente na área política, mas não anula outros campos.

PAT) Qual a boa notícia do esporte alegretense no ano de 2020?

MB) Terá um comprometimento maior de seus responsáveis gerando resultados mais eficazes e satisfatórios.

PAT) O que será imprescindível no ano novo?

MB) Esperança que na fé tudo é possível!

PAT) Haverá alguma mudança severa no clima que possa prejudicar a produção?

MB) Será um ano de temperaturas elevadas, com danos provocados por fenômenos da natureza.

PAT) Para iniciar o ano de forma próspera o que o alegretense deve fazer?

MB) Evitar conflitos, moderar nos vícios, ter cuidado com direção, principalmente viagem, não abusar da saúde. O ano pede ATENÇÃO.

PAT) Por qual número será regido o ano e qual significado?

MB) 9, orixá xapanã. Este número significa o fim de um ciclo e o começo de outro. Está associado à espiritualidade e boas energias, representa realização total de todas as inspirações.

PAT) Como será o relacionamento entre as pessoas neste ano?

MB) Este será um ano com destaque em relacionamentos amorosos, facilitando novos enlaces matrimoniais, casamentos. Haverá fortalecimento de vínculos de amizade e familiares. Ano propício também para maternidade.

PAT) Como serão os Governos do Presidente Jair Bolsonaro e do Governador Eduardo Leite?

MB) Jair Bolsonaro estará envolvido em questões judiciais. Terá dificuldade de restabelecer a estrutura de crescimento do país. Problemas na sua saúde poderá atrapalhar o mandato.

Eduardo Leite: passará por dificuldades para saldar dívidas. Terá um período de instabilidade no Estado e ele será apontado como inapto para o exercício do cargo. Mas receberá algum recurso e fará novos investimentos na saúde.

PAT) Na Câmara Municipal alguma mudança significativa?

MB) Existirá sim. Teremos mudanças positivas que trarão benefícios à cidade.

“O ILE AXE OYA TALADE deseja a todos um ano de prosperidade, saúde e amor ” Oya meu maior e mais bonito amor”

"O ILE AXE OYA TALADE deseja a todos um ano de prosperidade, saúde e amor " Oya meu maior e mais bonito amor"

