Brigada Militar evita feminicídio no Parque dos Patinhos

Policiais militares evitaram um feminicídio, na noite de ontem(5), em Alegrete.

O homem de 35 anos foi preso em flagrante com uma faca artesanal. Ele não aceita o fim do relacionamento e ameaça a vítima de morte. Por muito pouco, ele não a esfaqueou.

Conforme registro policial, a guarnição foi acionada com a denúncia de que um homem estaria ameaçando de morte a ex-companheira de 24 anos.

O ex-casal estava no Parque Rui Ramos próximo ao chafariz. No local, os policiais presenciaram o homem ameaçando a vítima. Na busca pessoal foi encontrada na cintura do acusado uma faca artesanal com cerca de 15cm de lâmina.

A mulher disse aos PMs que, desde o fim do relacionamento é importunada pelo acusado que não aceita o término. Na noite de ontem, ela chegou em uma lancheria nas imediações do Parque, na companhia de uma amiga quando o acusado surgiu muito alterado. Devido às ameaças, a mulher saiu do local e foi conversar com o mesmo. Porém, não sabia que ele estava armado. Durante várias vezes ele já ameaçou matá-la.

A vítima ja tinha medidas protetivas contra o acusado. Ele foi levado à delegacia de Polícia onde foi feito registro de prisão em flagrante por ameaça. Apesar de ter uma Medida Protetiva contra o mesmo, contudo, ele não havia sido notificado.

Depois de ouvido ele foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.

Os policiais militares chegaram no momento certo e, com a agilidade e técnica prenderam o indivíduo antes que o mesmo cumprisse com as ameaças de morte. Ele estava transtornado.