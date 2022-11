Brigada Militar inicia ações da Operação Papai Noel 2022

Na sexta-feira, 25, a Brigada Militar de Alegrete deu início a Operação Papai Noel 2022.

Este ano, de maneira antecipada, a operação visa intensificar o policiamento das áreas comerciais, tendo em vista o aumento do movimento no comércio nesta época do ano, fator que pode chamar a atenção de criminosos.

A operação é tradicional na Brigada Militar em todas as cidades do Estado. Os municípios pertencentes ao comando do CRPO FO realizarão ações com o foco principal no policiamento ostensivo, durante o mês de dezembro, nas regiões de maior fluxo de pessoas e comércio central, até o final do ano.

A segurança também começa dentro da loja, com o cuidado de não deixar muito dinheiro em caixa e a qualquer movimentação suspeita, acionar a BM.