Bola na Rede, programação da Nativa FM na Copa, é uma goleada de audiência

Com a Copa do Mundo no Catar, a programação da Rádio Nativa contempla ouvintes diariamente.

São valores diários de 100 reais entre os acertadores do placar do jogo selecionado de forma prévia nesta primeira fase.

O locutor informa, logo cedo às 8h, qual a disputa(seleções), que tem sido às 16h, e os ouvintes enviam as suas apostas.

Já, nos dias em que o Brasil entra em campo, como foi a estreia no dia 24, os ouvintes também, participam, por meio das redes sociais e pelo whatsApp 3422-2286, com a premiação de 200 reais e duas camisetas da Rádio Nativa(edição especial da Copa), uma sorteada pela participação no whatsApp e outra pelas redes sociais.

Na quinta-feira, durante o programa realizado pelos radialistas, Jucelino Medeiros, Giovane Moraes e Juliano Cristaldo, mais um recorde de participações, foram mais de 6 mil mensagens somente durante as duas horas e meia em que os locutores interagiram com os ouvintes. Somente no perfil da página do Alegrete Tudo, foram quase 3 mil.

Assim será a programação especial da Rádio Nativa que está sempre pensando e agindo em prol da comunidade alegretense, que automaticamente ao final das mensagens de voz ou escritas acrescenta – Tá Feliz! Tá Nativa!

Em um rápido “giro”, foi possível a comunicação com vários bairros da cidade, interior e também participações de outros Municípios e Estados. Por meio do App, todos que acompanham a rádio podem participar e há um legião de ouvintes que estão sempre ligados pela web.

Portanto, fique ligado! O próximo jogo do Brasil é dia 28 às 13h contra a Suíça. Duas horas e meia antes, entra em cena o programa da copa, Bola na Rede, com os locutores ao vivo instigando as apostas. Com o terceiro jogo desta primeira fase no dia 2 de dezembro – às 16h contra Camarões.

Já na segunda fase, a premiação altera, sendo três camisetas durante os jogos do Brasil e 200 reais, todavia, se mantém os 100 reais diários.

Para a grande final o sorteio entre os acertadores será de um televisor, 32 polegadas, em Led e outros brindes.

Para aqueles que participam, a divulgação dos ganhadores ocorre sempre às 20h, na rádio Nativa e posteriormente é divulgado nas redes sociais.

A Copa do Mundo começou no dia 20 de novembro com a final no dia 18 de dezembro.

Veja os horários dos jogos na segunda fase até a final:

OITAVAS DE FINAL

3/12 (sábado)

12h 1A x 2B, Khalifaa Stadium (V49)

16h 1C x 2D, Ahmad Bin Ali (Al Rayyan) (V50)

12h 1D x 2C, Al Thumama Stadium (V52)

16h 1B x 2A, Al Bayt Stadium (V51)

12h 1E x 2F, Al Janoub (Al Wakrah) (V53)

16h 1G x 2H 974 (Porto de Doha) (V54)

12h 1F x 2E Education City Stadium (V55)

16h 1H x 2G Lusail Stadium (V56)

QUARTAS DE FINAL

09/12 (sexta)

12h V53 x V54, Education City Stadium (V58)

16h V49 x V50, Lusail Stadium (V57)

12h V55 x V56, Al Thumama Stadium (V60)

16h V51 x V52, Al Bayt Stadium (V59)

SEMIFINAL

13/12 (terça-feira)

16h V57 x V58, Lusail Stadium

16h V59 x V60, Al Bayt Stadium

DECISÃO DO TERCEIRO LUGAR

17/12 (sábado)

12h Khalifa Stadium

FINAL