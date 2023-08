Brigada Militar prende acusado de furto em estabelecimento em Alegrete

No início do dia, a guarnição foi acionada devido ao arrombamento de duas lojas, entretanto, em uma delas sem prejuízos de mercadorias. Desta forma, os policiais tiveram acesso as imagens de segurança, que revelaram a imagem do infrator. O indivíduo, já é conhecido por uma série de ocorrências anteriores.

Conforme os policiais, durante diligências no bairro Macedo, o homem de 33 anos, foi flagrado em uma via pública. Ao ser abordado, foi constatado que o acusado usava a mesma bermuda. Já, na revista pessoal, os policiais descobriram um smartwatch em seu pulso direito e outro escondido em seu bolso. Questionado sobre a origem dos itens, a resposta do homem foi vaga, afirmando que os havia adquirido há algum tempo. Na sequência, ele foi levado à Delegacia de Polícia onde a Delegada Fernanda Mendonça determinou prisão em flagrante por furto qualificado.

A vítima, ao visualizar os bens recuperados, prontamente os identificou como seus. O furto à loja de eletrônicos causou danos substanciais ao estabelecimento, além de causar prejuízos financeiros em torno de 5 mil reais. As câmeras de segurança capturaram toda a sequência de acontecimentos com clareza.