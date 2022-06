Brigada Militar prende agressor e evita tragédia em Alegrete

Share on Email

Na manhã de domingo(26), os policiais militares foram acionados no bairro Promorar, Zona Leste , em Alegrete.

No endereço, a vítima relatou que seu ex-companheiro chegou na sua residência, arrombou a porta e começou a quebrar os móveis e as divisórias de madeira da casa, além disso, passou a agredi-la com socos, puxões de cabelo e chutes. Na sequência, muito alterado, ameaçou atear fogo na casa.

A guarnição logrou êxito em abordar o acusado de 21 anos, com antecedentes policiais, na via pública com uma quantia de óleo diesel em uma garrafa pet e um isqueiro.

Diante dos fatos o acusado foi apresentado na DPPA onde foi autuado em flagrante pelo crime de Violência Doméstica.