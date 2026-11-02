Motorista perde o controle de veículo e colide contra poste em cruzamento de Alegrete

A ocorrência envolveu um automóvel que colidiu contra um poste. Segundo relato do próprio condutor à Guarda Municipal, ele teria adormecido ao volante, perdido o controle da direção e atingido a estrutura.

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Com o impacto, o motorista sofreu lesões na face, na testa e no pescoço. O Samu foi acionado pela guarnição e realizou os primeiros atendimentos ainda no local.

Durante o atendimento, o condutor relatou ter ingerido bebida alcoólica e recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Diante da recusa, foi autuado com base no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penalidades para quem se recusa a realizar o teste ou outro procedimento destinado a verificar a influência de álcool ou substância psicoativa.

A Brigada Militar também compareceu ao local para prestar apoio. O veículo foi removido ao depósito credenciado e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.