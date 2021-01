Brigada Militar prende traficante em rua da Zona Leste

Compartilhe















Homem com antecedentes criminais foi preso pela Brigada Militar de Alegrete, na madrugada do dia 8 de janeiro. Ele foi abordado, em via pública, no bairro Airton Senna II, Zona Leste. Segundo registro policial, durante o patrulhamento ostensivo, os policiais visualizaram o acusado em atitude suspeita. Assim que a viatura aproximou do mesmo, ele jogou um embrulho dentro do pátio de uma residência.

Ao ser abordado e identificado, foi encontrado durante a revista pessoal uma quantia de R$ 444,00, em notas de 2,5 10 e 20 reais. Já o material arremessado pelo indivíduo foi localizado pelos policiais e constatado que se tratava de uma porção de maconha e duas pedras de crack.

O mesmo foi levado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete onde foi determinado, pela delegada de plantão, prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.