Compartilhe















Na manhã de ontem(8), uma publicação em um perfil no Facebook, expôs a realidade cruel de um potrilho. O animal que estava na rua Izabel Garaialde Peres, acompanhado da mãe(égua), no bairro Nova Brasília apresentava uma fratura em uma das patas. Uma moradora do bairro, estava na parada de ônibus e, ao se deparar com a situação filmou e fez o registro através de fotos. Ela publicou em seu perfil, na tentativa de ajudar o animal. Porém, tão logo, chegou ao conhecimento da ONG OPAA e da veterinária e vereadora Dileusa Alves, houve contato com o veterinário da Prefeitura Carlos Humberto que foi até o bairro, mas não localizou o potrilho. A informação à reportagem, foi de que, mesmo questionando moradores do local, ninguém soube informar o paradeiro do animal.

No ano regido por Iemanjá, mãe das águas, os Orixás preveem um ano de mais provações para os alegretenses

A vereadora Dileusa Alves e a Ong OPAA publicaram notas destacando que maus-tratos é crime. Na página da OPAA, foi publicada a seguinte mensagem: recebemos vários pedidos de ajuda para esse cavalinho que estava com a pata fraturada, encaminhamos ao órgão responsável e o Médico Veterinário, Dr. Carlos Humberto esteve no bairro informado e não o localizou. Pedimos a colaboração de todos, sempre que for feita uma denúncia ou pedido de ajuda, que tenha todas as informações corretas, em especial o endereço. Quem tiver mais informações de localização desse animal, por gentileza nos avise!”- Dra Nara Leite ressalta que os dados mais precisos e corretos agiliza o socorro e auxilia para que os envolvidos possam prestar atendimento com mais brevidade possível.

Diagnóstico tardio e complicações causaram muito sofrimento em paciente da Covid

Já a vereadora Dileusa Alves explicou que o veterinário Carlos Humberto da Secretaria da Saúde saiu do bairro sem lograr êxito nas buscas e reforçou o pedido de ajuda para que as pessoas denunciem o local onde o animal está. Se alguém souber o paradeiro nos informe – 999787919″ – completou.

Outras pessoas que são voluntárias da causa animal também se mobilizaram na tentativa de prestar atendimento ao cavalinho.

No link abaixo o vídeo que mostra a dificuldade do potrilho em se deslocar de um lado a outro da rua.

https://www.facebook.com/eliane.jaques.1276/videos/773018366924763/