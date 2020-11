Brigada Militar recupera moto furtada em Alegrete

Pouco tempo depois do proprietário realizar o registro na Delegacia de Polícia e comunicar a Brigada Militar, os policiais localizaram a moto, estacionada, no bairro Nilo Soares Gonçalves.

De acordo com informações, diante das informações os PMs iniciaram buscas. A moto Honda foi furtada no pátio da residência do proprietário no bairro Doutor Romário, no início da tarde desta quinta-feira(26).

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o veículo estava com o guidão destravado. O dono disse que não foi a primeira vez que a moto ficou naquele local de onde foi furtada.

A moto foi recolhida e será restituída ao proprietário.