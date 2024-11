Brigadeiro Jiu-Jitsu conquista 19 medalhas no Circuito Gaúcho em Gravataí

No lugar mais alto do pódio Felipe Ribeiro – Campão faixa preta master 2 , campeão faixa preta master 2 No GI e absoluto que arrematou três medalhas de Ouro e Kamilly de Vargas campeã faixa cinza Infanto Juvenil.

As cinco conquistas prateadas foram com Fabrício Ribeiro vice-campeão No GI faixa branca master 2 até 88 Kg e no absoluto Jiu Jitsu faixa branca master 2; Bento Bica vice-campeão faixa branca até 88 kg master 2; João Mateus vice-campeão adulto faixa branca até 90 kg e Miguel Vaucher vice-campeão infantil faixa branca até 70 kg.

Família de Igor Sabino Lopes se manifesta sobre o caso e acredita na justiça; júri acontece nesta terça-feira

Já as 10 medalhes de Bronze foram conquistas pelos atletas:

Carmela Rosso – faixa branca adulto até 70 kg

Henrique Rosso – infantil faixa branca até 30kg

Natália Soares – infantil faixa cinza até 30kg

Nauhany Soares – infanto juvenil faixa amarela até 40 kg

Brayan Scovalski – adulto faixa branca até 85 kg

Israel Borba – absoluto faixa branca até 85 kg

Bento Bica – No Gi faixa branca master 2 até 88kg e absoluto Jiu-Jitsu master 2 faixa branca

Fabrício Ribeiro – absoluto faixa branca No Gi master 2 e Jiu-Jitsu faixa branca master 2 até 88kg.

Felipe Ribeiro, um dos coordenadores da Brigadeiro no município agradece aos patrocinadores que apoiaram a equipe nesta competição. Farmácia Tchê; Malharia Pampa; Sucatão do Alemão; Oficina do Som; Studio 103; Julio Rigol; Petry Radiadores; Azeite de Oliva Monte Santo; Mercado Cidade Alta; Ceccon Bebidas, Happyday, Engenheiro Kiefer; Capri Viandas; Lucas Padro; Sanderson Papel; Master Autopeças; Fernando Dull Personal e Adriano Marques.

Fotos: Brigadeiro Jiu-Jitsu Alegrete