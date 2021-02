Brincar abre uma “janela” de oportunidades, habilidades e competências

Compartilhe















No Boletim Informativo desta semana, a APAE Alegrete através do Setor de Terapia Ocupacional destaca a importância do brincar.

Você sabia que brincar é coisa séria? Através de brincadeiras e jogos, a criança experimenta o próprio corpo, o ambiente, as relações com outras pessoas e com objetos, desenvolve sua capacidade motora, intelectual e social.

Em cada idade podemos ver uma janela de oportunidades, ou seja, habilidades e competências que estão em maior desenvolvimento neste período, pensando nisso o Setor de Terapia Ocupacional selecionou uma brincadeira para brincar em casa!

Dança das Cadeiras

O jogo consiste numa roda de cadeiras e outra de pessoa, sendo que o número de assentos deve ser sempre um a menos em relação aos indivíduos participantes. Coloca-se uma música para tocar enquanto as pessoas circulam em volta das cadeiras e quando a música parar, todos devem sentar, é eliminado e tira-se mais uma cadeira. Ganha quem sentar na última cadeira.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a APAE ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.