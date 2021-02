10ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Alegrete, recebe mais de 8 mil doses de vacina

Estado recebeu, nesta quarta (24), 84,2 mil doses da CoronaVac e 135 mil doses da vacina de Oxford. Doses serão distribuídas nesta quinta (25).

O Rio Grande do Sul recebeu, na quarta-feira (24), 219,2 mil doses de vacinas contra a Covid-19: 135 mil imunizantes de Oxford/AstraZeneca e 84,2 mil doses da CoronaVac. A distribuição por coordenadoria regional da saúde vai acontecer a partir de hoje.

Alegrete, através da 10ª Coordenadoria Regional da Saúde vai receber 2.270 doses da CoronaVac e 5.770 doses da Oxford/AstraZeneca, para todos os Municípios(11). Para Alegrete serão 1.490 doses, sendo, 1.100 da AstraZeneca e 390 da Coronavac.

A orientação da Secretaria Estadual da Saúde (SES) é que a quantidade de vacinas de Oxford seja usada para imunizar os idosos com 84 anos e, gradualmente, ir ampliando para as faixas etárias de 83 anos, 82 anos, e assim sucessivamente, enquanto houver disponibilidade de doses.

Já as doses CoronaVac devem ser todas destinadas à aplicação da segunda dose do grupo vacinado com a terceira remessa e para parte dos vacinados com a quarta remessa.

Como saber quando serei vacinado?

Alegrete segue o cronograma do RS, que segue o cronograma do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Ser vacinado significa que eu posso deixar de usar máscara e manter o distanciamento?

A orientação é que as pessoas vacinadas mantenham as medidas de proteção até que a maior parte da população esteja vacinada, o que deve demorar algum tempo. Só então será possível atingir a chamada “imunidade de rebanho”. Enquanto esse estágio não for alcançado, não há garantia de que as pessoas vacinadas não possam ser vetores da doença.

Usar máscaras e manter o isolamento social será importante tanto para você se proteger, caso seja parte da minoria das pessoas em que a vacina não gerará efeito imunizante, quanto para proteger outras pessoas.