Brique na Praça teve bom movimento no sábado de sol e temperatura amena

O Brick na Praça, de sábado(13), que antecedeu o Dia dos Pais, foi de bom movimento no grande palco que se transforma a Praça Getúlio Vargas.

Um dia lindo, com um sol maravilhoso e a temperatura agradável. A oportunidades de compras no mais concorrido shopping a céu aberto, fez com que um bom público passasse pelo local das 9h às 16h.

Com variedade de opções, dentre os produtos adquiridos, muitos já foram pensando nos papais que são homenageados neste domingo(14).

O encontros dos artistas autônomos, instituições e entidades, assim como os comerciantes tem sido uma referência nas edições do Brick na Praça.

O local ficou movimentado com famílias, transeuntes e pessoas que já têm o hábito de visitar os estandes colocados de forma estratégica na Praça, região Central de Alegrete.

Os expositores têm uma grande variedade de produtos como: artesanatos, roupas, calçados, alimentos coloniais, integrais, entre tantas outras opções.