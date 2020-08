CAAL realiza desinfecção das áreas externas de suas unidades

Compartilhe









Desde o mês de fevereiro a CAAL vem adotando ações preventivas contra o novo coronavírus que causa à Covid-19. Inicialmente foram campanhas internas de alerta e orientações sobre as maneiras de se proteger e evitar a contaminação. Quando de fato começaram a aparecer os primeiros casos da doença no RS a cooperativa já tinha um plano de ação preparado para orientar e enfrentar a pandemia que já fazia suas primeiras vítimas em solo brasileiro.

Após elaborar e adotar um rígido protocolo de prevenção e cuidados com as pessoas que trabalham em suas unidades, a CAAL tem cumprido à risca as orientações do Ministério da Saúde, Diretrizes Municipais, Estaduais e da Organização Mundial da Saúde (OMS). Como medidas de prevenção foi realizada testagem nos funcionários, é feita limpeza diária das superfícies internas, foram adquiridos e instalados totens com aplicadores de álcool em gel em todas as unidades, fornecimento de máscaras para todos os funcionários, intensificação das campanhas internas de conscientização e um cuidado constante com o público interno e interno da cooperativa.

Agora, como extensão das medidas de controle e prevenção, também foi aplicado saneante adequado para a eliminação do coronavírus nas áreas externas comuns onde há circulação de funcionários, fornecedores e clientes das Unidades Industrial e Administrativa. Um profissional especializado do setor de expurgo da Unidade Industrial aplicou um produto adequado que mata os micro-organismos dos ambientes com potencialidade de contaminação pelo coronavírus, formando uma camada que mantém o local desinfectado.

Esta ação é importante porque os pesquisadores acreditam que o coronavírus se espalhe com maior frequência por gotículas respiratórias invisíveis deixadas no ar quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, podendo também pousar em superfícies que outras pessoas tocam, que por sua vez podem ser infectadas quando colocarem as mãos não lavadas em nos olhos, nariz ou boca.

Recentes estudos comprovaram que produtos como o usado pela CAAL nesta aspersão das áreas externas são eficientes para tornar o coronavírus bastante fraco e matá-lo porque este tipo de vírus é envelopado com uma camada protetora de gordura. “Os desinfetantes destroem essa camada, o que torna o coronavírus ‘bastante fraco’ em comparação com os norovirus e outros vírus comuns que possuem uma camada proteica mais robusta”, disse Juan Leon, cientista de saúde ambiental da Universidade Emory, em uma entrevista à revista Science. Convém ressaltar que essa desinfecção está sendo feita conforme a norma da Anvisa que regulamenta essa prática sob orientação de um engenheiro químico, funcionário da CAAL.

Com todas as ações já implementas, a CAAL tem o objetivo de levar mais segurança sanitária aos seus associados, funcionários, clientes e fornecedores, tornando seus espaços mais seguros contra o risco da Covid-19.