Cabanha Água Boa estreia na Expointer com Reservado de Grande Campeão

A primeira participação da Cabanha Água Boa na Expointer já foi marcada por uma conquista de destaque. De propriedade de Gabriel Trindade e Endi Renata, a cabanha participou pela primeira vez da tradicional feira agropecuária realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, e conquistou o título de Reservado de Grande Campeão na categoria Ovino do Futuro Maior, de 6 a 7 meses.

O reconhecimento veio com o animal Água Boa Rebuliço 02, que se destacou entre os exemplares avaliados na pista de julgamentos. O resultado representa uma estreia expressiva para a cabanha em uma das principais vitrines da pecuária brasileira, reunindo criadores, produtores e animais de diferentes regiões do país.

Realizada de 29 de agosto a 6 de setembro, a Expointer 2026 reúne exposições, julgamentos, leilões e negócios ligados ao agronegócio, consolidando-se como um dos principais eventos do setor no Sul do Brasil. Para a Cabanha Água Boa, a primeira participação termina com um resultado que valoriza o trabalho de seleção e criação desenvolvido pela propriedade.