Policia Civil de Alegrete vai desfilar no 7 de setembro; neste ano a instituição é homenageada pelos 185 anos

A Semana da Pátria que iniciou neste dia 2, aqui em Alegrete, tem como tema em âmbito de RS, os 185 anos da Polícia Civil -com o lema “Servir e Proteger”.

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi criada oficialmente em 3 de dezembro de 1841, por meio da Lei nº 261, assinada pelo imperador Dom Pedro II, ainda durante o período imperial e em meio ao contexto da Revolução Farroupilha.

Os marcos históricos e a evolução dessa importante instituição do Estado foi na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul de maneira autônoma. O primeiro chefe de polícia foi Manuel Paranhos da Silva Veloso, empossado em setembro de 1842. Já o primeiro Estatuto foi no período de Júlio de Castilhos, promulgado pela Lei nº 11/1896, dividindo a atuação entre polícia administrativa (municípios) e judiciária (Estado).

O delegado Plínio Brasil Milano, nascido em Alegrete é o patrono da corporação. Ele se destacou na década de 1940 ao organizar o serviço de contra-espionagem que desmantelou uma rede nazista no Estado. A entrada de mulheres na Policia Civil do RS data de 23 de dezembro de 1970, quando formou-se a primeira turma de agentes policiais femininas do Estado, um marco de pioneirismo na segurança pública gaúcha. Anos mais tarde, em 1987, ingressaram as primeiras delegadas.

Pioneirismo em Direitos Humanos

Em 1988, a Academia de Polícia Civil (Acadepol) passou a incluir a disciplina de Direitos Humanos na formação dos agentes, sendo pioneira na América Latina. Com a Constituição de 1988, a instituição ganhou força rumo à autonomia administrativa e financeira, consolidada pela Lei Complementar nº 22 em 15 de março de 1994.

A Delegada Regional da PC, Daniela Borba, que atua em toda a região destaca que nessa Semana da Pátria o tema estadual é uma homenagem pelos 185 anos da Polícia Civil do RS, “Instituição que muito me orgulha por fazer parte, diz. Ela enfatiza que será um prazer participar de mais um desfile, junto com os demais colegas, sobretudo neste ano em que a Polícia Civil receberá esta importante distinção. “A deferência incentiva ainda mais a seguirmos firmes no nosso propósito de “servir e proteger”, lema da Instituição Polícia Civil em nosso Estado, destaca.