Corpo de Bombeiros abre 100 vagas para guarda-vidas nas praias da Zona Sul do RS

Inscrições são gratuitas e seguem até 21 de setembro; remuneração pode chegar a R$ 4,2 mil durante a Operação Verão 2026/2027

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu inscrições para a contratação de 100 guarda-vidas civis temporários que atuarão na Metade Sul do Estado durante a Operação Verão 2026/2027.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 21 de setembro, por meio do site oficial do Corpo de Bombeiros. A seleção contempla tanto novos candidatos quanto profissionais que já participaram de operações anteriores e desejam realizar a recertificação.

A remuneração pode chegar a R$ 4.240 mensais, valor que já inclui o adicional de risco de vida. Os profissionais também terão direito a vale-refeição e auxílio-transporte. As contratações estão previstas para o período entre novembro e abril.

Vagas para praias e balneários

Das 100 vagas destinadas à Metade Sul, 70 serão para atuação em praias marítimas e outras 30 para áreas de águas internas, como lagoas e balneários.

Entre os locais que poderão receber guarda-vidas estão a Praia do Cassino, em Rio Grande; Barra do Chuí; Balneário Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar; Praia de São José do Norte; Laranjal, em Pelotas; Balneário de São Lourenço do Sul; e Capilha, em Rio Grande. Também estão previstas oportunidades em outros balneários de águas internas da região.

Quem pode participar

Para concorrer às vagas, o candidato precisa ter entre 18 e 55 anos na data da inscrição e possuir, no mínimo, ensino fundamental completo. Também é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, não possuir antecedentes incompatíveis com o exercício da função e ser aprovado nas etapas de avaliação previstas no processo seletivo.

Teste físico é uma das etapas da seleção

A primeira etapa da seleção será o exame de aptidão física. Entre os testes previstos estão uma corrida de 50 metros, realizada com um flutuador de salvamento, em até 15 segundos, e uma prova de natação de 200 metros, que deverá ser concluída em até cinco minutos, sem o uso de equipamentos auxiliares. Os candidatos também passarão por exames médicos e psicológicos, além de sindicância da vida pregressa. Após a aprovação nas etapas, os classificados deverão participar de curso de capacitação ou recertificação promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Confira as principais datas

Inscrições: até 21 de setembro;

até 21 de setembro; Resultado preliminar das inscrições: 22 de setembro;

22 de setembro; Resultado definitivo: 28 de setembro;

28 de setembro; Teste físico em Rio Grande: 30 de setembro;

30 de setembro; Exames de saúde em Pelotas: 15 de outubro.

Durante o período de formação, os candidatos aprovados receberão remuneração proporcional às atividades de capacitação. Depois da contratação, os guarda-vidas atuarão na prevenção de afogamentos, orientação dos banhistas e realização de salvamentos aquáticos durante a temporada de verão. A iniciativa busca reforçar a segurança nos principais pontos de banho da Metade Sul do Rio Grande do Sul durante o período de maior movimento nas praias e balneários.