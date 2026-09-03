Presidente da Câmara acompanha projetos de ampliação e melhorias da Santa Casa de Alegrete

Visita institucional incluiu obras do Hospital Dia, ambulatórios especializados e reunião sobre projetos futuros da instituição

Na manhã da última quarta-feira (2), a presidente da Câmara Municipal de Alegrete, vereadora Firmina Soares, realizou uma agenda institucional na Santa Casa de Caridade de Alegrete. Durante a visita, a parlamentar acompanhou as obras em andamento, conheceu novas estruturas e verificou projetos voltados à ampliação e à qualificação dos serviços oferecidos à população.

Firmina Soares foi recepcionada pelo diretor da Santa Casa, Carlos Mello, e pela enfermeira Carla Vanti. A agenda teve início pelas obras do Hospital Dia, espaço que será destinado à realização de procedimentos ambulatoriais. A proposta é contribuir para a redução de internações prolongadas e proporcionar maior agilidade no atendimento aos pacientes.

Na sequência, a presidente conheceu o Ambulatório de Gestação de Alto Risco (AGAR), serviço que oferece atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a gestantes que apresentam condições de alto risco. Conforme informações da instituição, desde sua inauguração, o ambulatório já realizou atendimento a mais de 200 puérperas, além de acompanhantes provenientes de mais de 20 municípios da região.

A visita também contemplou a unidade do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SER Mulher RS), que atua como referência regional para os municípios da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde nos atendimentos ginecológicos e mastológicos.

Outro espaço visitado foi o Ambulatório de Egressos da UTI Neonatal, destinado ao acompanhamento pediátrico de crianças após a alta hospitalar. A estrutura oferece acolhimento às mães e aos bebês, contando ainda com cozinha e dormitórios destinados às famílias que precisam permanecer na instituição durante o período de tratamento.

Ao final da agenda, Firmina Soares participou de uma reunião com o presidente da Santa Casa de Caridade de Alegrete, Roberto Segabinazzi. O encontro teve como objetivo acompanhar o andamento das melhorias em execução e conhecer os projetos previstos para os próximos períodos.

A visita reforçou a importância do diálogo institucional entre o Poder Legislativo e a Santa Casa, especialmente no acompanhamento de investimentos, obras e iniciativas voltadas à qualificação da assistência em saúde oferecida à população de Alegrete e dos municípios da região.

Fotos e Fonte: assessoria CMA