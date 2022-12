Cabeça é encontrada em calçada no bairro Santa Tereza, em Porto Alegre 

Uma cabeça humana foi encontrada no final da manhã desta terça-feira no bairro Santa Tereza, zona sul de Porto Alegre. A cabeça foi deixada na Rua Cruzeiro do Sul, no entroncamento com a Avenida Divisa.

Segundo a Polícia Civil, moradores relataram um veículo passando pelo local. De dentro do carro, alguém largou um volume na calçada e foi embora entre 10h e 10h30min. A cabeça estava dentro de uma mochila de rodinhas. A Brigada Militar foi acionada pelos moradores e isolou o local.

Por volta das 11h30min, a equipe do Instituto-Geral de Perícias (IGP) recolheu a cabeça, que seria de um homem. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A identidade da vítima ainda não foi divulgada.

Segundo a polícia, uma das possibilidades investigadas é de que a cabeça seja da vítima que teve o corpo encontrado carbonizado na sexta-feira (9). O cadáver estava dentro de um Fiat Uno, encontrado na Rua Monsenhor Rubens Neis, na Vila Cai Cai, bairro Cavalhada.

Outro caso recente

Em 24 de agosto deste ano, outra cabeça também foi arremessada na calçada no bairro Santa Tereza. Daquela vez, os criminosos também passaram pelo local em um veículo e jogaram um saco de lixo na rua. Dentro dele, estava a cabeça da vítima, que mais tarde foi identificada como Zambi Rodrigues Barros, 29 anos.

Naquela ocasião, a investigação concluiu que o crime estava vinculado à disputa pelo tráfico de drogas em Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o homem tinha envolvimento com o comércio de narcóticos na região e ligação com o grupo criminoso que nasceu na Vila Cruzeiro e atua na zona sul da Capital. Zambi havia sido raptado de dentro de casa, no bairro Cavalhada, horas antes do crime.

A Polícia Civil indiciou no começo de novembro 13 pessoas por suspeita de envolvimento neste caso de decapitação. A apuração do crime confirmou que a execução de Zambi estava vinculada à guerra entre grupos criminosos.

Por

LEANDRO RODRIGUES E LETICIA MENDES –GZH

Foto reprodução Lauro Alves / Agencia RBS