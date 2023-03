Caca Rocha vai a Brasília em busca de recursos para regularizar o Campo do Vasco

As invasões de terrenos e lotes particulares é uma prática comum para quem não consegue financiamento ou não tem condições de ter a casa própria.

Um dos mais antigos da cidade, o do campo do Vasco, invasão com 33 anos, até agora não foi regularizado. Visando essa legalização, Claudiomiro Rocha vai em abril a Brasília manter contato com os Ministérios das Cidades, do Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos. O objetivo é tentar recursos para realizar a legalização dos lotes. Ele vai representar os moradores e custos da viagem serão dele e de pessoas da comunidade.

Comentou que nenhum prefeito, ao longo de todo esse tempo, quis decretar a área do Campo do Vasco de utilidade pública, o que resolveria essa questão. Caca Rocha informa que a área total do campo é de 4ha e a ocupada não chega a um(1) hectare. Em caso de regularização de quem mora no campo do Vasco, o valor seria em torno de 2 milhões

Disse ainda que existe um déficit habitacional considerável em Alegrete e o último grande projeto do Governo Federal foi o do Minha Casa Minha Vida no bairro Nilo Soares Gonçalves.