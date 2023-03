PRF fecha duas vias de acesso à BR 290; entradas para rodovia só com autorização do DNIT

Share on Email

Duas vias de acesso irregulares à BR-290 em Alegrete, foram fechadas na tarde de ontem(28). A interdição ocorreu após a PRF plotar moradores da área lindeira abrindo alguns acessos diretos à Rodovia, por meios próprios, sem nenhuma consulta e a necessária autorização dos órgãos competentes, nesses locais foi constatado risco iminente.

Os acessos geravam um conflito perigoso e com alto risco de acidentes. Segundo destacaram os policiais, é obrigação dos órgãos fiscalizadores realizar o fechamento de acessos irregulares, especialmente quando representem risco à vida.

“Em momento algum, a ação foi para tirar o direito de ir e vir das pessoas, mas isso deve ocorrer dentro da legalidade. Pois, para ter acesso à rodovia, principalmente, a BR 290, em que há um grande fluxo de veículos como caminhões e ônibus devido à ligação com o Mercosul, é preciso uma solicitação formal junto ao DNIT, e dessa forma uma obra de engenharia será providenciada, podendo ser uma rotatória / entroncamento devidamente sinalizado. Essa fiscalização vai se manter por toda rodovia, inclusive de acessos a empresas”- comentou policial.

Foi feita a solicitação para que os acessos fossem fechados, o que foi realizado por meio da Secretaria de Infraestrutura de Alegrete.

“Diuturnamente estamos realizando a fiscalização na rodovia, porém, se um veículo entrar de forma irregular no acesso e isso causar um acidente ou até mesmo uma tragédia, o órgão que será responsável é o que atua na prevenção, ou seja, a Polícia Rodoviária Federal. O que pode acontecer é um carro de passeio, reduzir e/ou parar em cima da pista para acessar o bairro e um caminhão ou ônibus colidir, pois nem todas as manobras não são realizadas de forma correta, além dos animais que ficam com maior liberdade para a rodovia. Isso iria indicar, inclusive, omissão. O maior patrimônio sempre será a vida e a atuação da PRF é na busca de preservá-la.”- concluiu.

Destaca-se que o bairro Maria do Carmo já foi alvo de reintegração de posse por mais de duas vezes e também tem uma área que é ocupada por intermédio de invasões, entretanto, as ruas não podem ser realizadas sem projeto e aprovação dos órgãos competentes.