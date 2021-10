Na tarde desta sexta-feira(1°), uma caçamba da Prefeitura Municipal de Alegrete, tombou às margens da BR 290, próximo ao posto da PRF.

A reportagem do PAT conversou com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, e foi informada que havia dois ocupantes que não se feriram. O veículo saiu da pista e tombou. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A caçamba teve avarias em um vidro. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.