Artesã Alessandra Anacleto morre aos 47 anos

Aposentada, desde 2015, ela atuou muitos anos na Secretaria de Saúde do Município, no setor de Tratamento Fora de Domicílio – TFD – dos pacientes que tinham consulta em Rosário do Sul.

Além do trabalho na área da saúde, Alessandra também era uma exímia artesã. Ela realizava lindos trabalhos em biscuit que se destacavam pela originalidade e perfeição.

Entre as mensagens, as pessoas destacam que Alessandra era uma mulher incrível, dedicada à família e aos amigos e clientes. Com um vasto círculo de amizades, o que mais se evidenciou foi a perda repentina da alegretense que vai deixar um grande legado de compaixão, empatia e amizade.

Alessandra confeccionava lembrancinhas, bolos fake de biscuit, entre outras decorações. A maioria enfeitava as cuias de chimarrão. Kátia Brandolt disse que ela tinha mãos de fada. Ilza Vargas citou o quanto Alessandra era amiga de todos e contagiava a com sua alegria.

As últimas homenagens a Alessandra estão acontecendo na Funerária Santa Clara, na Avenida Liberdade. O sepultamento será às 17h30min desta sexta-feira(1º).