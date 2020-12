Cadeado em caixa, dificulta distribuição de água no assentamento Novo Alegrete

Um fato intrigante aconteceu, pela segunda vez, no assentamento Novo Alegrete no Passo Novo.

Por ocasião da estiagem que faz em Alegrete, desde setembro, a Defesa Civil envia, com regularidade, um caminhão para distribuir água a 55 famílias do assentamento.

Claudio Oliveira, coordenador da Defesa Civil de Alegrete, informa que neste dia 4, novamente a caixa da água comunitária estava com cadeado e, assim não podiam encher o reservatório dentro do caminhão para distribuir água às famílias do assentamento.

-Nós conseguimos este caminhão baú com a Secretaria de Promoção Social para ajudar essas famílias e acontece isso, porque alguém colocou cadeado na caixa de água. Eu falei para a equipe que foi ao local para arrombar e abastecer o caminhão e distribuir água. Depois compramos outro cadeado. As pessoas não podem ser prejudicadas, afirma o Coordenador da Defesa Civil de Alegrete.

Vera Soares Pedroso