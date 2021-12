Cães atacam, com violência, ovelhas no Mariano Pinto

Share on Email

São cenas chocantes, dizem os proprietários do Sítio do Sol Nascente na Região do Mariano Pinto em Alegrete.

Logo ao acordar, no dia 29 de dezembro, a família de Elaine Londero levou um choque ao ver 11 ovelhas atacadas por cães. – As que ficaram vivas foram bastante machucadas e, praticamente, não se poder fazer nada.

Cães atacam ovelhas no Mariano Pinto

Os cães, de acordo com os produtores, atacam em qualquer parte do corpo e tiram pedaços dos animais que ficam vivas e sofrendo no campo.

Estamos apavorados com a violência dos ataques, porque ver animais com as vísceras de fora e vivas é chocante, diz Elaine.

Cães atacam ovelhas no Mariano Pinto

No total foram 13 ovelhas que sofreram a violência de cachorros que, provavelmente, são de vizinhos comentam os proprietários.

A única saída para as que estão vivas é abatê-las, porque os ferimentos são bem significativos, atestam os produtores rurais.

Eles alertam que quem tiver cães de maior porte que cuidem dos animais para evitar o que aconteceu com as ovelhas de sua propriedade.

-É um prejuízo e uma dor em ver as ovelhas neste estado, comentou Elaine Londero.