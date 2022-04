Cai sensivelmente número de vagas de emprego no SINE

Passada a busca por trabalhadores para a colheita do arroz e as indústrias de beneficiamento do produto que contratou muitas pessoas, a oferta de vagas diminuiu no Sine.

Cliente idoso afirma ter sido humilhado por atendente de loja

As vagas diposníveis no momento, conforme o coordenador Gunthar Alex Gomes Geuffens são:

Trabalhador para a colheita da maça; tratorista agrícola; cuidador de idoso; peão de pecuária. Todos devem ter experiênia, referência e comparecer no SINE com carteira de trabalho.