Cliente idoso afirma ter sido humilhado por atendente de loja

Na última semana, um idoso de 79 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete, após sentir-se humilhado, ofendido e indignado ao ser, segundo ele, maltratado em uma loja na região central de Alegrete.

Conforme a vítima, ela foi até uma loja de confecções onde adquiriu algumas peças de roupas, entre elas peças íntimas, contudo, ao chegar em casa, percebeu que uma cueca estava descosturada.

Por esse motivo, no dia seguinte, retornou à loja com a intenção de trocar a peça por outra. Porém, de acordo com o idoso, a pessoa que estava no caixa do estabelecimento comercial ao ouvir a sua solicitação teria o chamado de velho babaca e argumentado que a loja não realiza troca de peças íntimas.

Passado alguns minutos, uma outra pessoa que também trabalha no estabelecimento o atendeu e trocou a cueca por outra, ouvindo a solicitação do idoso e o argumento que não havia percebido que o produto estava descosturado no momento da compra.

Tão logo saiu da loja, o idoso procurou a Delegacia de Polícia pela forma que a primeira pessoa o ofendeu. Ele fez um registro e solicitou uma representação criminal.