Mais um ataque de cães fere moradora do Bairro Santos Dumont

Desta vez, o fato ocorreu na Zona Leste, no bairro Santos Dumont. A vítima, Carmen Vilaverde fez um desabafo no seu perfil do facebook.

Ela disse que na semana anterior, havia se sensibilizado com a jovem atacada por cães no bairro Assumpção. Inclusive reiterou que gosta de cães e tem duas cachorrinhas, porém, jamais pensou que iria passar por uma situação desesperadora como foi.

Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, é rotineira a caminhada que realiza nas proximidades da sua residência no bairro onde reside.

Na manhã de ontem(18), ela foi atacada por dois cachorros, um deles de porte grande e o outro um pouco menor. Ela teve ferimentos leves e a calça legging rasgada, veja o desabafo:

Semana passada me sensibilizei com uma moça que foi mordida na rua por cães, ficou bem machucada, comentei que cachorros têm que ser dentro do pátio, falei que o que mais tem são cães e gatos soltos na rua. Muita gente com certeza, deve pensar: essa mulher não gosta de animais, muito ao contrário, gosto sim, tenho duas cadelinhas.

Mas o que quero contar é que fui atacada por cães, na manhã de segunda(18), Graças a Deus e ao meu Santo Expedito não foi nada grave, o saldo foi uma legging rasgada e um machucado no quadril, porém, pelo tamanho de um dos cachorros, pois foram dois, só Deus mesmo.

Sai para caminhar cedo, como sempre faço antes de trabalhar e ia passando em frente a uma casa, quando visualizei os cães, eles estavam na frente “dormindo”, não tinha ninguém na rua.

Assim que passei, eles saltaram em mim, pelas costas, pensem num susto! Não sabia se corria, tentei pegar algo para me defender e não visualizei nada.

Só sei que, se não fosse a jaqueta teriam me machucado mais, mas Deus é bom e com certeza me salvou. Se eu tivesse caído, pela fúria, os cães teria me machucado muito. Com certeza vou tentar descobrir os proprietários. Precisamos nos cuidar mais, fica minha indignação pelo ocorrido– finaliza.