Calor mostra como será o verão em Alegrete

Compartilhe















O calor que vai fazer nos próximos dias é um prenúncio de como será o verão em Alegrete.

Céu de brigadeiro e o sol escaldante é a previsão, até quarta -feira aqui no Município. Depois, o calor dá uma pequena trégua com pancadas de chuva no meio da semana.

Primeiros casos de coronavírus são confirmados no Marfrig Alegrete

Até o final de outubro, o calor será intenso por aqui com a média de máximas, em torno de 32ºC.

Começa o tempo em que devemos tomar ainda mais água e usar filtro solar, porque a incidência de raios UVA e UVB, nocivos à saúde começam a ficar mais intenso.

Caminhoneta provoca grave acidente e motorista foge sem prestar socorro

Nas ruas, o calor já mostra roupas mais leves, mas sem que as pessoas esqueçam que devem sempre usar máscaras, porque estamos em pandemia e com registro de novos casos de coronavírus no Município.

Vera Soares Pedroso