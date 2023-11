Calor permanece e semana inicia com previsão de chuva em Alegrete

Julier, do Passo Novo, o guri do pão caseiro

Intensa instabilidade é prevista pela MetSul Meteorologia para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, com chuva em todas as regiões. Chuva por vezes forte a torrencial é esperada em diversas cidades, inclusive na capital e região metropolitana. Com isso, há alto risco de alagamentos e inundações repentinas.

Foto: Lucas Gutierrez

A Defesa Civil do município não recebeu nenhum chamado nas últimas 120 horas; o nível do rio Ibirapuitã está dentro do normal, com 4,27 na medição aferida pela CPRM/ANA às 9h15min desta segunda-feira.

Em Alegrete, a temperatura máxima do dia será de 24ºC, e a previsão é de 50 mm de chuva. Amanhã (14), o dia será nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite. No entanto, conforme o site Climatempo, na quarta-feira (15), o sol com muitas nuvens predominará durante o dia. Haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variarão entre 17 e 27ºC. A previsão de 15 mm tem a possibilidade de se confirmar, estimada em 67%.

Na quinta-feira (16), o dia será semelhante ao anterior, com a precipitação de 8 mm e aumento da possibilidade de chuva para 80%. A temperatura máxima sobe e atinge os 29ºC. Para sexta-feira (17), o sol com algumas nuvens reaparece, e não há previsão de chuva. O calor permanece, e a máxima se mantém nos 29ºC.