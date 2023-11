Trupe Surdos do Barulho marca presença na Feira do Livro de Manoel Viana

Foram exibidas duas peças, ‘Turma do Chaves’ e ‘Palhaços’. Ambas as apresentações foram um sucesso e encantaram crianças e adultos. As crianças interagiram com os artistas surdos, e eles se sentiram realizados com o carinho e a atenção de todos.

Com certeza, a participação deles em Manoel Viana será algo marcante para o grupo, fazendo com que cresçam e se desenvolvam cada vez mais”, destacou a professora Josie dos Santos Pillar, que atuou como intérprete de Libras.

O projeto teatral teve início em 2020, sob a liderança do então professor Petrônio, na Escola Lions, na turma de EJA bilíngue, e ganhou forma com o apoio de professores e da equipe diretiva da escola. Atualmente, as atividades ocorrem nas quartas-feiras à noite na escola.

Recentemente, o trabalho do grupo tomou uma nova direção graças à parceria com a empresa genuinamente alegretense Inclusive. Embora os artistas permaneçam os mesmos, os objetivos do projeto agora são diferentes. Sob a orientação do professor Petrônio e com o apoio de Josie Pillar, intérprete de libras, o grupo tem aspirações claras de crescimento e profissionalismo.

O grupo já tem em sua agenda um evento em parceria com a escritora Betânia (Zebra Zilda – Somos Lindos), que ocorrerá no próximo dia 21, no Centro Cultural, nos turnos da manhã e tarde. Também está confirmada a participação na Festa de Final de Ano de Alegrete com o espetáculo de Natal. O evento também contará com a presença de profissionais intérpretes de Libras da Inclusive.

Fotos: Katiuscia Oliveira