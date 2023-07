A vigarice continua fazendo vítimas

Mais um alegretense foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo financeiro significativo. De acordo com informações fornecidas pela Polícia Civil, a vítima recebeu uma ligação de um indivíduo que passou por um familiar próximo, alegando estar em deslocamento para Alegrete.

O golpista, se passando pelo cunhado da vítima, informou que durante a viagem seu veículo havia apresentado problemas mecânicos e que necessitava de aproximadamente R$ 1000,00 para o conserto e ativação de um guincho. Apreensivo com a situação do parente, o homem decidiu ajudá-lo e efetuou o depósito solicitado.

Posteriormente, o golpista entrou em contato novamente, solicitando mais R$500,00. Acreditando estar falando com o cunhado, a vítima realizou o segundo depósito sem questionar. No entanto, poucas horas depois, ao tentar verificar se estava tudo bem, o homem não conseguiu mais contato com o indivíduo. Preocupado, ele ligou para as sobrinhas e descobriu que havia sido vítima de um golpe.

O golpe em questão é conhecido como “golpe do guincho”, uma prática comum em que os criminosos se aproveitam da boa-fé das pessoas ao se passarem por familiares em situações de emergência. A partir de informações prévias, como nomes e relações familiares, os golpistas conseguem convencer como vítimas a realizar depósitos ou transferências bancárias.

A Polícia Civil alerta a população para que fique atento a esse tipo de golpe. É importante sempre verificar a identidade da pessoa com quem está falando, procurando confirmar informações por meio de outros familiares ou contatando diretamente a pessoa em questão por meio de outros meios de comunicação, como números de telefone conhecidos ou redes sociais.

Além disso, é recomendável desconfiar do envolvimento de transferência de dinheiro feita de forma repentina e urgente, principalmente quando transferências bancárias ou depósitos em contas desconhecidas.