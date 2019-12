Calorão antecipa pancadas de chuvas em Alegrete

Depois de uma quinta-feira escaldante, onde os termômetros chegaram a registrar 36º C em Alegrete, o tempo deve mudar para a sexta-feira (20).

Conforme o site Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e pancadas de chuva à tarde e noite. Está previsto 15 mm para sexta, A mínima será de 22º C, com a máxima estimada em 35º C.

No sábado (21), a previsão é de pancadas de chuva durante o dia (18mm), à noite o tempo firma. A mínima prevista é de 19º C, e a máxima chega em 26 graus.

Para domingo o tempo melhora e o dia inicia com temperatura mais baixa. A mínima 14º e a máxima 27. A semana inicia com tempo firme e aos poucas a máxima vai se elevando novamente. Mínima 14 Máxima 30º C.

Júlio Cesar Santos