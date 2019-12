Volta do 8, encerra Circuito Trilha Aventura com vitória de ciclista alegretense

No último dia 15, o Grupo Trilha Aventura encerrou o Circuito 2019 de Mountain Bike. O ciclista alegretense Erlan Aita foi grande campeão da etapa, na tradicional Volta do 8.

O percurso considerado pelos atletas como o mais difícil da temporada contou com dois trajetos. O maior de de 65, e outro de 40 km. A última prova do ano contou com 54 ciclistas, que representaram as cidades de Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel, Uruguaiana, e os uruguaios de Artigas e Rivera.

Em pouco mais de 2 horas, o alegretense Erlan Aita completou o percurso maior conquistando a classificação geral. Pelo segundo ano consecutivo a organização apimentou a chegada.

Depois de exaustivos quilômetros entre estradas com pedras soltas, subidas íngremes em meio a córregos, uma pista de XCO testou os atletas para cruzar o pórtico de chegada.

O prefeito Márcio Amaral roubou a cena. Ele só não participou do evento, como pedalou os 40 km da prova menor e foi ao pódio na categoria estreante.

O ciclista alegretense Uilian Gonçalves levou uma bicicleta como prêmio de campeão 2019, somou mais pontos entre os participantes deste ano.

O Circuito Trilha Aventura 2019, foi um sucesso. Criado em 2014, o Grupo já desponta como um dos melhores circuitos de MTB da metade sul do estado. Neste ano foram 4 etapas (corridas), e três eventos (Ciclotur, Contra-Relógio e Desafio Extremo), onde foram distribuídos mais de 15 mil em premiações, incluindo troféus, medalhas, dinheiro, camisetas comemorativas, camisas de ciclismo e 2 bikes. Como o evento é feito sem fins lucrativos, não foram contabilizados os custos com alimentação, pontos de hidratação, locação, transporte, entre outros. Além da premiação para os vencedores da etapa, foram conhecidos os campeões de 2019. Os cinco melhores de cada categoria ao longo do ano receberam camisetas personalizadas e o campeão recebeu a tradicional camisa de ciclismo. Com troféus e medalhas personalizadas, os melhores ciclistas do Circuito e da última etapa foram premiados em baixo da centenária Ponte Júlio de Castilhos.