Calorão e chuva ainda nesta semana

Calorão em novembro

Isso se reflete nas ruas. As pessoas já buscam as sombras ou as poucas árvores no centro. É preciso muita água para enfrentar essas temperaturas e sempre que forem ficar expostos ao sol devem proteger a cabeça e usar protetor solar.

Com a média de temperaturas máximas de 35ºC este calorão já mostra como será o verão no Município que tem as piores e mais altas temperaturas nos meses de dezembro e janeiro.

As lojas comemoram este calor na expectativa de vender as novidades de verão, porque mesmo que chova esta semana, daqui para frente os dia serão maiores e bem mais quentes.