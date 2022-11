Câmara celebra Dia da Consciência Negra com expoentes da negritude

Por meio de um Espaço Regimental proposto pelo vereador João Leivas, a Câmara abriu as portas da Casa para diferentes manifestações alusivas ao 20 de Novembro, consagrado como o Dia da Consciência Negra, e celebrado em todo o Brasil. A atividade foi desenvolvida na noite de segunda-feira (21),

durante a sessão ordinária.

Concebido em 1971, foi formalizado nacionalmente em 2003 no calendário escolar e instituído como data comemorativa em 2011. A data assinala o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros, que lutou pela libertação do seu povo contra o sistema escravista.

A sessão recebeu diversos expoentes da negritude alegretense, como o escritor, poeta e ex-vereador Gilmar Martins, o líder sindical e professor João Pedro, a professora e poeta Merlen Alves, a professora

Jeoceana Teixeira e o sambista Roberto Joel, este um espetáculo à parte, quando emocionou a plateia com sua voz poderosa.

Merlen Alves participou efetivamente da atividade

Antes, também foi emocionante a apresentação de alunos do Demétrio Ribeiro, que apresentaram uma versão do Hino da África do Sul e o samba antológico “O Canto das Três Raças”. Outra participação importante foi do sociólogo Thiago Vaucher, que explanou sobre a definição da data 20 de Novembro e

seu significado.

Alunos do Demétrio Ribeiro brilharam no plenário Gaspar Cardoso Paines

Dessa forma e através desses expoentes, a Câmara somou-se a incontáveis atividades alusivas à data Brasil afora, ressaltando o protagonismo das pessoas negras, debatendo questões como racismo,

discriminação, igualdade social e inclusão.

Fotos: Ascom/CMA